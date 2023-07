Salario minimo: Orlando (Pd), Meloni è in imbarazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una battaglia che può rafforzare l'identità del Pd: "L'elemento identitario è il riconoscimento del valore del lavoro e si deve realizzare in forme diverse, con la possibilità far partecipare i lavoratori alle decisioni delle grandi imprese, col rafforzamento del welfare e dell'istruzione, col diritto alla casa, tutti elementi centrali nel momento in cui a causa dell'inflazione le distanze tra i settori sociali crescono". Anche per questo propone una tassa di solidarietà per le banche a favore di chi non riesce a pagare i mutui: "Sì. Abbiamo avuto crisi che hanno premiato alcuni soggetti senza particolari meriti, la farmaceutica, la logistica e il digitale con la pandemia, ora le banche con l'aumento dei tassi: profitti senza precedenti, con un pezzo della società che paga questo sovrappiù e con rischi di impoverimento del ceto medio e di difficoltà per le imprese. Ora, chiedere a chi ha avuto tanto senza meriti di superare queste forme di crisi è giusto e corrispondente all'interesse nazionale. Ed è un terreno per misurare la propaganda della destra", ha concluso Orlando. (Res)