Corea del Nord: confermato lancio di due missili a corto raggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa di Pyongyang, Kang Sun-nam, ha avvertito la scorsa settimana tramite una nota che l'arrivo di un sottomarino nucleare statunitense classe Ohio a Busan, in Corea del Sud, rientra tra i criteri che legittimano il ricorso di Pyongyang alle armi atomiche. Nella nota, il ministro ha accusato Washington e Seul di esacerbare le tensioni nella regione. La dichiarazione, ripresa dall'agenzia di stampa ufficiale "Kcna", giunge a commento dell'arrivo al porto di Busan, scortato da due cacciatorpediniere statunitensi, dell'Uss Kentucky, il primo sottomarino nucleare schierato dagli Stati Uniti in Corea del Sud da 40 anni a questa parte. Il sottomarino può essere armato con 20 missili balistici Trident e 80 testate nucleari. Non è noto, tuttavia, se l'Uss Kentucky abbia attualmente a bordo armi atomiche. (segue) (Git)