Filippine: Stato della Nazione, Marcos ribadisce impegno a proteggere il territorio nazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Cina e Filippine attraversano un momento delicato. Il 24 marzo si è tenuto a Manila il settimo incontro del Meccanismo di consultazione bilaterale sulle acque contese, in cui le Filippine sono state rappresentate dalla sottosegretaria agli Esteri, Theresa Lazaro, e la Cina dal viceministro degli Esteri, Sun Weidong. Lazaro ha sollecitato la Cina a non ricorrere "alla coercizione e alle intimidazioni" nell'ambito delle dispute marittime che vedono protagonisti i due Paesi nel Mar Cinese Meridionale, ricordando l'impegno preso da Xi e Marcos a trovare una soluzione pacifica. "Filippine e Cina concordano che le questioni marittime non rappresentano la totalità delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi. Tuttavia, le questioni marittime restano una seria preoccupazione per il popolo filippino", ha detto la funzionaria. Il Meccanismo di consultazione è stato istituito nel 2017, come canale per consentire a Manila e Pechino di gestire direttamente le loro controversie territoriali. Il precedente incontro si era tenuto in videoconferenza nel maggio del 2021. (segue) (Fim)