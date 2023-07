Filippine: Stato della Nazione, Marcos ribadisce impegno a proteggere il territorio nazionale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al contrario, il nuovo presidente sembra determinato a un riavvicinamento con gli Usa anche in considerazione dei forti rapporti che Washington ebbe con suo padre, Ferdinand Marcos, che governò le Filippine da autocrate tra il 1965 e il 1986. Soprattutto, però, a indirizzare Manila verso Washington sono le annose contese con Pechino nel Mar Cinese Meridionale, un'area dalla quale transita il 60 per cento del trasporto marittimo mondiale e che la Cina rivendica quasi nella sua interezza, nonostante la ferma opposizione di tutti gli altri Paesi rivieraschi. Le Filippine hanno incassato nel 2016 la sentenza favorevole di un tribunale di arbitrato internazionale de L'Aja che, tuttavia, non è mai stata riconosciuta come legittima dalla Cina. Da allora gli incidenti intorno agli atolli e alle barriere coralline del Mar Cinese Meridionale sono diventati sempre più frequenti e si susseguono ormai quasi settimanalmente. Episodi che hanno finito con il rendere invisa la politica filo-cinese di Duterte al pubblico filippino ma, soprattutto, alle forze armate, che in passato hanno spinto molto perché l'ex presidente assumesse posizioni più assertive nei confronti di Pechino. (Fim)