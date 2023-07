Thailandia: difensore civico chiede rinvio terzo voto per elezione primo ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del difensore civico della Thailandia ha chiesto alla Corte costituzionale di bloccare il terzo voto parlamentare per l'elezione del primo ministro, in programma il 27 luglio, ed esprimersi in merito alla legittimità della decisione parlamentare di proibire una terza candidatura al leader progressista Pita Limjaroenrat. Lo ha reso noto il segretario generale dell'ufficio, Keirov Kritteeranon. Il 19 luglio scorso il parlamento ha votato a maggioranza l'impossibilità per Pita di presentare per la terza volta la propria candidatura a primo ministro. "Dopo la consultazione, il difensore civico ha concordato che l'operazione condotta il 19 luglio dal parlamento (...) è stato un atto contrario alla costituzione", ha dichiarato Keirov nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Fim)