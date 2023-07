Thailandia: difensore civico chiede rinvio terzo voto per elezione primo ministro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti) intende ripresentare la candidatura a primo ministro del suo leader, Pita Limjaroenrat, nonostante la doppia bocciatura del parlamento e la sospensione disposta dalla Corte costituzionale in attesa di esprimersi su un ricorso sulla sua eleggibilità. Lo ha dichiarato il 20 luglio il numero due del partito, Nutthawut Buaprathum, sostenendo che il regolamento parlamentare consente di ripresentare una mozione bocciata qualora intervenga un fatto nuovo. Secondo il deputato, nel caso di Pita potrebbe configurarsi questa circostanza. Anche il leader del partito alleato Pheu Thai (Per i Thai), Cholnan Srikaew, ha concordato sulla possibilità di applicare quella regola (la n. 41), ribadendo la collaborazione con l’alleato negli sforzi per formare il prossimo governo. Phak Kao Klai è risultato primo alle elezioni del 14 maggio per il rinnovo della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, con 151 seggi, mentre Pheu Thai, ne ha ottenuto 141. Proprio da quest’ultimo, quindi, potrebbe uscire un candidato alternativo a Pita. Si fanno già tre nomi, tutti legati alla dinastia Shinawatra: Srettha Thavisin, magnate immobiliare; Paetongtarn Shinawatra, figlia di Thaksin Shinawatra, premier deposto dal colpo di Stato del 2006; Chaikasem Nitisiri, procuratore generale sotto il governo di Yingluck Shinawatra (sorella di Thaksin). (segue) (Fim)