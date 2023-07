Thailandia: difensore civico chiede rinvio terzo voto per elezione primo ministro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento è convocato per un’altra votazione il 27 luglio e l’ipotesi che Pita ripresenti la sua candidatura è stata invece esclusa da Wan Muhamad Noor Matha, presidente della Camera dei rappresentanti e dell’intero parlamento (Assemblea nazionale), che ha presieduto le due votazioni in seduta congiunta del 13 e del 19 luglio, nelle quali Pita non è riuscito a ottenere i 376 voti necessari per diventare primo ministro. Il leader di Phak Kao Klai, con i suoi alleati, una coalizione di otto partiti, può contare infatti su 312 seggi su 500 alla Camera, ma non controlla il Senato, la camera alta, i cui 250 membri non sono elettivi ma di nomina (sono nominati da un comitato a sua volta nominato dalle forze armate). Ieri Pita ha incassato 312 voti favorevoli e 394 contrari, con otto astensioni; il 13 luglio erano stati espressi 324 voti a favore e 182 contro, con 199 astensioni. (segue) (Fim)