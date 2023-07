Thailandia: difensore civico chiede rinvio terzo voto per elezione primo ministro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra una votazione e l’altra Phak Kao Klai ha presentato una proposta di riforma costituzionale per privare il Senato del diritto di votare l'elezione del capo del governo (al momento è previsto questo sistema fino al maggio 2024, quando l'elezione del premier tornerà a essere di competenza esclusiva della Camera). La formazione progressista argomenta che il Senato sia venuto meno ai suoi obblighi costituzionali, in quanto circa due terzi dei suoi membri si sono astenuti dalla votazione del 13 luglio. Come per l'elezione del premier, però, l'approvazione dell'emendamento costituzionale dovrebbe ottenere la maggioranza parlamentare, e richiede come ulteriori condizioni il parere favorevole di almeno 83 senatori e 75 esponenti dell'opposizione alla Camera. (segue) (Fim)