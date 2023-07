Thailandia: difensore civico chiede rinvio terzo voto per elezione primo ministro (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di Pita verso la carica di premier è parso difficile sin dal principio, sia per motivi politici sia per i problemi giudiziari. L'impegno espresso dal leader di Phak Kao Klai a riformare le norme sulla lesa maestà, che criminalizzano le critiche alla monarchia, gli hanno alienato il sostegno di un'ampia porzione dell'arco costituzionale, e accuse di ineleggibilità hanno innescato un'indagine della Commissione elettorale, deferita nei giorni scorsi alla Corte costituzionale. La riforma dell'articolo 112 del Codice penale – la cosiddetta legge sulla lesa maestà, che prevede l'arresto e pesanti sanzioni per chiunque critichi il re, la regina o altre figure di primo piano della gerarchia reale – è in cima alle promesse elettorali di Phak Kao Klai. Il partito ha già presentato un emendamento che limiterebbe alla sola famiglia reale la possibilità di sporgere denunce sulla base dell'articolo 112, e ne ridurrebbe significativamente le sanzioni. La riforma è ritenuta però inaccettabile dai partiti conservatori, e persino da alcuni partiti che hanno formalmente appoggiato la candidatura di Pita a capo del governo, come Bhumjaithai (Orgoglio thai). Anche Pheu Thai per superare le resistenze del Senato potrebbe essere costretto ad accettare una "grande coalizione" che manterrebbe al governo i partiti pro-forze armate, nonostante la netta sconfitta subita alle urne, e sacrificherebbe la riforma della legge sulla lesa maestà. (segue) (Fim)