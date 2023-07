Brasile: governo annuncia campus tecnico universitario nella favela Complexo do Alemao (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ifrj è un'istituzione federale di istruzione pubblica e gratuita che offre corsi di scuola superiore e universitari in 14 comuni dello stato di Rio de Janeiro. Il campus sarà costruito su un terreno espropriato dal municipio. Il sindaco di Rio, Eduardo Paes, ha formalizzato l'esproprio durante la cerimonia di annuncio, alla quale hanno partecipato autorità ed esponenti della comunità locale. Paes ha sottolineato che la costruzione mira a promuovere l'inclusione e la parità di accesso all'istruzione. "Più di chiunque altro i residenti di Complexo do Alemao sanno cosa significa la mancanza di ordine pubblico e di un governo che si prende cura dei più poveri. Questo atto è il risultato di un'iniziativa del governo federale in linea con un piano popolare sviluppato dai leader del Complexo do Alemao, che si sono uniti", ha affermato. (Brb)