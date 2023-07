Usa: inviato per il clima Kerry in visita in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato per il clima della Casa Bianca, John Kerry, visiterà Nuova Delhi e Chennai, in India, da oggi al 29 luglio, per far progredire gli obiettivi comuni legati al clima e alle energie rinnovabili, inclusa l'edificazione di una piattaforma per gli investimenti nelle energie rinnovabili e nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa attraverso una nota. A Nuova Delhi Kerry incontrerà alti funzionari del governo indiano, mentre a Chennai prenderà parte all'incontro dei ministri dell'Ambiente e della sostenibilità climatica del G20. (Was)