Usa: elezioni 2024, governatore della Virginia occidentale annuncia di voler sostenere Trump

- Il governatore repubblicano della Virginia occidentale, Jim Justice, ha annunciato ufficialmente di voler sostenere la candidatura di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024. In un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter, Justice ha affermato che “la leadership di Trump è esattamente il contrario di quello che stiamo vedendo oggi con l’amministrazione Biden: credo che debba essere il candidato del Partito repubblicano”. Justice, che sta per concludere il suo secondo mandato da governatore, ha già annunciato di voler correre per il seggio dello Stato al Senato federale, attualmente occupato dal democratico Joe Manchin. Si tratta del secondo governatore ad annunciare ufficialmente il sostegno a Trump, dopo il repubblicano Henry McMaster, nella Carolina del Sud. (Was)