Trasporti: Corradi (Trenitalia), Treni turistici italiani per vivere viaggio come esperienza - video

- Treni turistici italiani "è una nuova costola di Trenitalia, del Polo passeggeri per servire esclusivamente i nostri turisti". Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, a margine della presentazione ufficiale della "Tti - Treni turistici italiani", la società di Ferrovie che si occuperà di servizi ferroviari turistici. Si tratta di "treni speciali che devono dare l'emozione del viaggio appena si sale" e quindi "riporteremo alla luce le carrozze ristorante, faremo un servizio per i bagagli", ha spiegato. E "porteremo i passeggeri a vedere borghi, a vedere la cultura dell'Italia e località che sono famose perché hanno una peculiarità enogastronomica. Ecco ci si potrà andare in treno, mangiare e tornare a casa la sera", ha chiarito per poi concludere: "L'idea è anche quella di andare a utilizzare tutte le linee italiane, in particolare le linee storiche perché grazie a questi treni si potrà andare anche piano e vedere i panorami" per "vivere il viaggio di per sé come un'esperienza". (Rin)