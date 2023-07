Corea del Nord: Casa Bianca su arresto di Travis King, non sappiamo perché abbia agito così

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca, in collaborazione con il dipartimento di Stato, con il Pentagono e con le Nazioni Unite, sta ancora raccogliendo informazioni sull’arresto di Travis King, il militare statunitense arrestato dalle autorità di Pyongyang dopo avere attraversato deliberatamente la linea di demarcazione tra le due Coree, la settimana scorsa. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo ancora raccogliendo informazioni per capire cosa lo abbia portato a commettere un simile gesto: servirà tempo per raggiungere una conclusione”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi hanno contattato le controparti nordcoreane attraverso “diversi canali di comunicazione”. (Was)