Libia: rappresentante Onu Bathily incontra presidente Camera rappresentanti Saleh

- Il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, ha discusso con il presidente della Camera dei rappresentanti libica, Aguila Saleh, quanto emerso dal Comitato di preparazione delle leggi elettorali 6+6 e la formazione di un governo unitario in tutto il Paese. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della Camera dei rappresentanti, Saleh ha affermato che sta completando una nuova road map per la fase successiva e di prendere in considerazione i risultati del comitato 6+6 al fine di raggiungere un consenso sulle leggi elettorali con l'obiettivo di tenere le elezioni presidenziali e parlamentari il prima possibile.(Lit)