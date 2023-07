Salario minimo: Conte, rinvio presa in giro, approvarlo subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Due giorni fa per il governo Meloni il nostro salario minimo legale era una misura 'assistenzialista', 'degna dell'Unione Sovietica', ora leggiamo che questa maggioranza sarebbe disposta a rimangiarsi la cancellazione della nostra proposta sul salario minimo. E' un primo passo, ma non abbastanza, soprattutto se accompagnato dalla volontà dilatoria di questa maggioranza: 4 milioni di lavoratori attendono con urgenza una misura di civiltà per dare dignità al lavoro. Il governo non può pensare di prenderli in giro dicendo che devono ancora studiare e approfondire. Salario minimo legale subito". Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. (Rin)