Usa: presidenziali 2024, Trump e DeSantis pubblicano i loro piani per le forze armate

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il governatore della Florida Ron DeSantis, candidati di punta alle primarie del Partito repubblicano per le elezioni presidenziali Usa 2024, hanno pubblicato entrambi le loro proposte politiche per la riforma delle forze armate, accomunate dalle critiche all'indirizzo impresso alla Difesa dall'amministrazione del presidente Joe Biden. Come evidenziato dal quotidiano "The Hill", la proposta del governatore della Florida prende di mira soprattutto le numerose misure adottate dall'amministrazione in carica per promuovere la "diversità, equità e inclusione" all'interno delle forze armate, ad esempio tramite l'integrazione e la promozione del transgenderismo, il sostegno alle donne in divisa che intendono abortire e i corsi sulla cosiddetta "teoria critica della razza", idealmente tesi a sensibilizzare i bianchi caucasici in merito alle loro pratiche discriminatorie. La proposta dell'ex presidente Trump, invece, punta l'indice contro gli alleati degli Stati Uniti - specie quelli europei - accusati di non aver sostenuto una quota sufficiente degli oneri legati al conflitto in Ucraina. Nonostante il tentativo dei due candidati di differenziare i rispettivi messaggi politici, però, i due piani appaiono piuttosto simili nella sostanza, con un'attenzione particolare a riportare risorse negli Stati Uniti e a non estendere ulteriormente la leadership statunitense all'estero. (segue) (Was)