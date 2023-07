Usa: presidenziali 2024, Trump e DeSantis pubblicano i loro piani per le forze armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano interno, entrambi i candidati sostengono una riforma del dipartimento della Difesa che lo allontani dall'attivismo progressista sui temi etici e sociali, riportando le forze armate alla neutralità nel contesto della cosiddetta "guerra culturale" e all'esclusiva attenzione alle prestazioni sul campo: a tal fine, ad esempio, il piano di DeSantis propone una revisione semestrale delle prestazioni di tutti i generali a quattro stelle e degli ammiragli, con la possibilità di un loro demansionamento se riconosciuti responsabili di politiche che abbiano danneggiato "la prontezza al combattimento" delle forze armate. DeSantis vorrebbe anche abolire il decreto del presidente Biden che consente ai singoli militari di servire scegliendo il loro sesso e pronome preferiti. Il governatore vorrebbe inoltre voltare pagina sull'attivismo climatico delle forze armate, partendo ad esempio dai piani per l'introduzione di mezzi militari a propulsione elettrica, che secondo i Repubblicani sono costosi e minerebbero le capacità e la flessibilità operative dell'Esercito Usa. Il piano di Trump, che promettere di "ricostruire le esauste forze armate statunitensi", chiederebbe all'Europa di partecipare economicamente al ripristino delle scorte statunitensi di armamenti esaurite dal sostegno in Ucraina e dalle esigenze di difesa collettiva della Nato. (Was)