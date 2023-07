Trasporti: Cuzzilla (Trenitalia), sì a treni turistici ma senza dimenticare regionali, Intercity a Alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un momento importante per il gruppo Fs, per Trenitalia e per questa nuova società". Lo ha detto Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia, a margine della presentazione ufficiale della "Tti - Treni turistici italiani", la società di ferrovie che si occuperà di servizi ferroviari turistici. "Non ci scordiamo però i punti importanti su cui stiamo lavorando, ne abbiamo parlato anche con la presidente della Commissione Trasporti europea: il punto della sostenibilità, del gender gap e del sociale", ha aggiunto. "Sì ai treni turistici, ma sempre con attenzione ai punti importanti per noi", ha proseguito per poi accennare a non dimenticare i "treni regionali, gli Intercity e L'alta velocità, su tutto questo lavoreremo", intanto quello dei treni turistici "ci aiuterà ad aumentare la nostra offerta". (Rin)