Usa: Casa Bianca, Biden mai coinvolto nelle attività imprenditoriali del figlio Hunter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non è mai stato coinvolto in alcun modo nelle attività imprenditoriali di suo figlio Hunter. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. La settimana scorsa, il Partito repubblicano ha pubblicato la copia di un documento del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in cui viene descritto un tentativo di corruzione che coinvolgerebbe Biden, all’epoca della sua vicepresidenza durante l’amministrazione Obama, e il suo secondogenito. Il materiale è stato recentemente consegnato al Congresso, dopo che i repubblicani hanno minacciato di accusare di oltraggio il direttore dell’agenzia, Christopher Wray. Nel documento vengono descritte le interlocuzioni dell’Fbi con una fonte confidenziale, le cui affermazioni non sono mai state dimostrate, la quale ha descritto uno schema che coinvolgerebbe Biden, il figlio e l’ex procuratore generale ucraino, Viktor Shokin. (Was)