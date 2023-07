Brasile: governo annuncia piano di incentivi per rilanciare produzione industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile sta preparando un nuovo programma di incentivi per l'industria che prevede stanziamenti fino a 15 miliardi di real (2,8 milioni di euro) a partire dal 2024. Lo riferiscono il vicepresidente e ministro dello Sviluppo, Industria, Commercio e Servizi, Geraldo Alckmin e il ministro delle Finanze, Fernando Haddad in una conferenza stampa. L'iniziativa sarà incentrata sul rinnovamento e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature industriali. Secondo il governo, il piano ha l'obiettivo di sostenere l'industria nazionale che risente del processo di "ammortamento accelerato" degli impianti produttivi. Secondo Alckmin, il nuovo programma integrerà le azioni del piano di "neo-industrializzazione" varato dal governo, "con l'obiettivo di riposizionare l'industria locale sulla scena internazionale, con misure per aumentare la produttività, e generare così più crescita economica, più posti di lavoro e reddito per la popolazione".(Brb)