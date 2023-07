Usa: assalto al Congresso, manifestante condannato a più di 4 anni di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei manifestanti che hanno assaltato il Congresso statunitense, il 6 gennaio del 2021, è stato condannato a 52 mesi di reclusione in un carcere federale. La pena detentiva è stata emessa nei confronti del camionista Peter Stager, ripreso in diverse immagini e video mentre aggredisce il poliziotto Blake Miller con una asta portabandiera. Stando agli atti giudiziari, il 44enne residente a Conway, in Arkansas, è stato ripreso durante l’aggressione, mentre Miller “si trovava a terra, senza alcun mezzo per difendersi”. (Was)