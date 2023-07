Giubileo: Rocca, bisogna farsi trovare pronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A differenza dell'Expo, dove sapremo a Novembre, "se c'è una cosa certa è che ogni 25 anni c'è un Giubileo, a parte quelli straordinari. Farsi trovare pronti è il minimo. Quindi alibi zero rispetto alla corsa contro il tempo che sto facendo perché nel primo Dpcm la precedente amministrazione non ha fatto nessuna richiesta". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno "Regione-Giovani, idee e proposte per la nuova Regione Lazio", a Roma. (Rer)