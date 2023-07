Sanità: Rocca, in autunno nuovo Piano sanitario regionale del Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo pronti con il nuovo Piano sanitario regionale, "dalla prossima settimana inizieremo le consultazioni interne per poi passare alla conferenza dei sindaci a settembre. Entro l'autunno contiamo di approvare il Piano sanitario regionale del Lazio. Un piano da un miliardo e cento, più 2 miliardi per ospedali nuovi, che vengono da spese in conto capitale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno "Regione-Giovani, idee e proposte per la nuova Regione Lazio", a Roma (Rer)