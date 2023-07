Ucraina: “Bild”, le Forze armate tedesche criticano quelle di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) criticano quelle ucraine, impegnate a respingere l'invasione russa. È quanto riferisce il quotidiano “Bild”, che ha visionato un documento del ministero della Difesa tedesco classificato come “confidenziale-esclusivamente per uso di servizio”. Nel testo, intitolato “Osservazioni sulle Forze armate ucraine”, viene criticato l'andamento deludente della controffensiva avviata dall'ex repubblica sovietica. In particolare, si evidenzia come i reparti ucraini siano suddivisi “in maniera così piccola che, sebbene ogni unità faccia qualcosa, non è evidente un comando congiunto in battaglia”. Vi è poi il pericolo di “fuoco amico” e “gli elementi di manovra mancano di punto focale per costruire il proprio slancio o stabilire la supremazia del fuoco”. Per “Bild”, ciò significa che la superiorità delle truppe ucraine su quelle russe auspicata dagli addestratori dei Paesi occidentali è “svanita”. Per il ministero della Difesa tedesco, tale risultato non è dovuto a carenze nell'addestramento tenuto principalmente in Germania dagli Stati Uniti, ma alla “dottrina operativa ucraina”. Inoltre, si osserva che “più un militare ucraino acquisisce esperienza di combattimento e più sale di gerarchia, meno interiorizza o accetta i fondamenti dell'addestramento occidentale”. La valutazione della Bundeswehr prosegue: “In numerosi casi è stato accertato che effettivi senza recente esperienza di combattimento o militare ottengono successi nella formazione con il sostegno all'addestramento maggiori di quelli presumibilmente esperti e addestrati”. L'esperienza in combattimento non significa, quindi, che il militare sia “un valido comandante in battaglia”. La Bundeswehr rileva, infine, che i militari ucraini addestrati in Germania, soprattutto i più giovani, hanno compreso bene “i principi operativi del fuoco e del movimento”. Tuttavia, tornati in Ucraina, le truppe hanno dovuto affrontare il problema di essere comandate da ufficiali che non agiscono secondo le “procedure occidentali”. (Geb)