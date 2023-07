Trasporti: Ferraris (Fs), ammodernare infrastrutture ferroviarie e aumentarne capacità - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certamente il Paese ha bisogno di ammodernare le proprie infrastrutture che ormai hanno 50-60 anni di età, noi come il resto di Europa". Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a margine della presentazione ufficiale della "Tti - Treni turistici italiani", la società di Ferrovie che si occuperà di servizi ferroviari turistici. "Ma dobbiamo agire anche per aumentare la capacità di trasporto. Quindi ci sarà bisogno di avere nuove linee, nuovi collegamenti non solo finalizzati a velocizzare le connessioni", ma anche "creando delle alternative", ad esempio sulla Firenze-Roma "serve aumentare la capacità", ha concluso. (Rin)