Brasile: Banca di sviluppo, stanziati 8 miliardi di euro a micro, piccole e medie imprese

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) ha stanziato nei primi sei mesi dell'anno 43 miliardi di real (8 miliardi di euro) a sostegno di micro, piccole e medie imprese (Pmi) tra prestiti, finanziamenti e operazioni di garanzia. Lo riferisce il presidente del Bndes, Aloizio Mercadante. "Le micro, piccole e medie imprese sono fondamentali per la generazione di posti di lavoro e reddito in Brasile. Per questo la Bndes sta facendo leva sul sostegno a queste imprese, sia attraverso prestiti sia fornendo garanzie affinché altre banche attivino prestiti", ha detto. "Questo sforzo ha consentito un aumento del 53 per cento delle erogazioni di Bndes per questo segmento, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso". (Brb)