Migranti: Casa Bianca, da governatore del Texas misure illegali e pericolose

- Le azioni del governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, che ha posizionato barriere galleggianti al centro del Rio Grande per scoraggiare l’attraversamento del fiume da parte dei migranti che arrivano dal Messico, sono illegali. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Le misure stabilite dal governatore limitano l’accesso al fiume e ostacolano i pattugliamenti nella zona, con un impatto diretto in termini di sicurezza”, ha detto. Abbott ha fatto sapere questa mattina di non essere intenzionato a rimuovere le barriere, nonostante le richieste avanzate nei giorni scorsi dal dipartimento della Giustizia. (Was)