Trasporti: Santanchè, con Treni turistici alla scoperta delle bellezze d'Italia

- "Ringrazio Fs per avere creato una nuova realtà che mette al centro il turismo, con un'offerta sempre più qualificata e attenta per i tanti turisti che vogliono visitare la nostra Italia". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, in un video messaggio inviato alla presentazione di Fs Treni Turistici Italiani, nuova società nel Polo passeggeri di Fs, presso il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa a cui non è potuta intervenire di persona per "impegni istituzionali". "La missione principale di Treni turistici italiani è quella di un turismo di qualità, sostenibile e che permetta di scoprire la bellezze del nostro Paese, soddisfacendo le esigenze di un comparto in continua evoluzione. Gli italiani potranno tornare a vivere il viaggio come una volta e al meglio. Necessario coraggio progettualità e nuove idee", ha concluso. (Rin)