Giustizia: D'Orso (M5s), governo ipocrita boccia proroga addetti Ufficio processo

- "Il governo delle tante promesse e dei fatti inesistenti ha appena bocciato l'emendamento M5s e quelli delle altre opposizioni per prorogare fino al 31 dicembre 2026 i contratti degli addetti all'ufficio del processo. Governo e maggioranza si sono riempiti la bocca di belle parole verso queste risorse fondamentali per il funzionamento dei tribunali e poi quando arriva il momento dei fatti sbattono loro la porta in faccia. Con il governo Meloni come sempre prevalgono pavidità e austerità. Il comparto Giustizia è unanime nell'elogiare l'apporto di questi professionisti che stanno garantendo l'accelerazione dei procedimenti pendenti e un più rapido smaltimento dell'arretrato. Ora il governo spieghi loro perché intende vanificare tutto ciò, dopo lo sforzo straordinario messo in campo per rafforzare efficienza e velocità della Giustizia". Lo afferma la deputata M5s Valentina D'Orso, capogruppo in commissione Giustizia.(Rin)