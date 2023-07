Migranti: barriere galleggianti nel Rio Grande, governo fa causa allo Stato del Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha fatto causa allo Stato del Texas, dopo che il governatore repubblicano Greg Abbott ha annunciato di non voler rimuovere le barriere galleggianti posizionate nel Rio Grande per scoraggiare l’attraversamento del fiume da parte dei migranti in arrivo dal Messico. Stando agli atti giudiziari, il governo federale ha chiesto una ingiunzione per vietare alle autorità del Texas di posizionare nuove barriere e far rimuovere quelle attualmente esistenti. Nella causa, il dipartimento afferma che la misura rappresenta una violazione delle norme federali, oltre ad ostacolare la navigazione in acque statunitensi.(Was)