Rifiuti: Sabatini (Fd'I Lazio), serve nuova strategia, impianto Viterbo non può essere unico (2)

- Sabatini ha poi indossato la casacca di consigliere del territorio "denunciando una situazione assurda e paradossale che non può più continuare, ovvero che Viterbo è l'unica provincia ad avere un impianto attivo a servizio di tutto il Lazio. Una condizione che non possiamo più tollerare e ringrazio sia l'assessore Ghera che i colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione che hanno manifestato congruenza rispetto alla necessità di superare questa servitù - sottolinea Sabatini -. Credo sia importante dare a tutti i territori la possibilità di avere più impianti di dimensioni più piccole e meglio dislocati, con adeguate misure compensative, come elemento utile a caratterizzare la politica regionale in materia di rifiuti e consentire a tutte le province di avere strutture autonome, per liberare Viterbo dal peso di essere indiscriminatamente al servizio di tutti. Penso che questa sia per noi una grande sfida – conclude Sabatini – di carattere ambientale ma anche e soprattutto culturale, e non possiamo permetterci di trascorrere un'altra legislatura senza individuare soluzioni". (Com)