- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori la delibera sul piano casa e quella sull'assestamento di bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito di Roma Capitale e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare (ore 10-18)- L'Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi presenta alle Associazioni animaliste la nuova Direttrice della Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali presso il Canile rifugio della Muratella. Via della Magliana 856H. (ore 17) (segue) (Rer)