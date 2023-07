Trasporti: Ferraris (Fs), Treni turistici italiani intercetta domanda di 'turismo lento' - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- La giornata di oggi "segna il lancio di un segmento rivolto al mercato del turismo che sta crescendo in modo molto interessante in questo periodo. La società Treni turistici italiani non solo ha l'ambizione di assecondare la domanda che c'è di 'turismo lento', ma vuole anche finalizzare le sue attività all'inclusività. Quindi un'offerta aperta anche alle famiglie". Lo ha detto Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato a margine della presentazione ufficiale della "Tti - Treni turistici italiani", la società di Ferrovie che si occuperà di servizi ferroviari turistici. (Rin)