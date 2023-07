Trasporti: nasce la nuova società Fs Treni turistici italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Ferrovie dello Stato presenta Fs Treni turistici italiani. La nuova società nasce - si legge in una nota - con la missione di proporre un’offerta di servizi ferroviari espressamente pensati e calibrati per un turismo di qualità, sostenibile e attento a riscoprire le ricchezze del territorio italiano. Un turismo che possa vivere il viaggio in treno come un momento integrante della vacanza, elemento di qualità dell’esperienza turistica complessiva. Fs Treni turistici italiani è stata presentata dall’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, al Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa (Napoli) alla presenza di autorità e stakeholder arrivati a bordo di un treno composto da prototipi di vetture che costituiranno parte essenziale della flotta. A illustrare missione e caratteristiche della società è stato l’amministratore delegato di Fs Treni turistici italiani Luigi Cantamessa, nel gruppo Fs dal 2002 e direttore generale della Fondazione Fs italiane dal 2013. (segue) (Com)