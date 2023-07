Trasporti: nasce la nuova società Fs Treni turistici italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sottolineato in un messaggio l'importanza della nuova società nella strategia turistica moderna, capace di valorizzare e far scoprire ai passeggieri i territori e le bellezze meno conosciute del nostro Paese. La nuova società sarà inquadrata nel Polo passeggeri del gruppo Fs italiane, di cui è capofila Trenitalia. Il Consiglio di amministrazione, presieduto da Alessandro Vannini Scatoli, è composto da Liberio Andreatta, Luigi Cantamessa, Maria Luisa Grilletta e Cinzia Marzoli. Sono tre gli ambiti di servizio introdotti da Fs Treni turistici italiani: Lusso, Espresso e Treni Storici e Omnibus–Regionali. (segue) (Com)