Usa: Blinken incontra segretaria Osce, focus su Ucraina e sicurezza in Europa

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington la segretaria generale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la situazione relativa alla sicurezza in Europa, alla luce del conflitto in Ucraina. Il capo della diplomazia statunitense ha ribadito il sostegno di Washington alle attività e ai progetti dell’organizzazione, dedicando particolare attenzione alle missioni di osservatori elettorali inviate nella regione. (Was)