Cooperazione: a Roma il quarto Ecam Council Summit su sicurezza alimentare e la sanità sostenibile (5)

- Per il segretario generale di Ecam Council, Ettore Sequi, le principali sfide del nostro tempo richiedono cooperazione, impegno e credibilità, investendo sulle persone e in particolari sui giovani. “Dobbiamo essere ricordati per le nostre azioni e non per le nostre parole”, ha affermato Sequi, sottolineando: “L’investimento più importante che possiamo fare è sulle persone, soprattutto sui giovani. E l’Africa è un continente giovane”. Da parte sua, il segretario generale dell’Unione per il Mediterraneo, Nasser Kamel, ha dichiarato che la “partnership nella cooperazione regionale è fondamentale, attraverso un approccio multistakeholder e di solidarietà”. Infine, sempre a proposito della cooperazione globale, il ministro degli Esteri del Camerun, Lejeune Mbella Mbella, ha affermato che “il mondo ha creato un sistema internazionale stabile dopo la Seconda guerra mondiale, che oggi è in crisi e richiede rivisitazione”, sottolineando che l’Africa vuole giocare un ruolo fondamentale in questo contesto e “rinvigorirlo attraverso l’Agenda 2063” dell'Unione africana. In conclusione, il summit ha sottolineato l'importanza di una cooperazione transfrontaliera e di investimenti per raggiungere una sanità sostenibile e garantire un futuro prospero per tutte le nazioni coinvolte. (Res)