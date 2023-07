Spagna: Barelli (FI), in Europa Ppe determinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Il Partito popolare ha vinto le elezioni in Spagna, così come è avvenuto in Grecia e in Finlandia, ed è tornato ad essere il primo partito. La realtà è questa: in Europa il Ppe oggi è determinante e Forza Italia ne è l'espressione in Italia". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, a Metropolis, su Repubblica Tv. "In questo momento - ha proseguito - al Parlamento Europeo, il Ppe è in maggioranza con la social democrazia europea. In Italia, il centrodestra fondato da Silvio Berlusconi, è al governo, e Forza Italia ne è il pilastro, portando con sé quei principi che sono il liberalismo, l'europeismo, la moderazione, l'atlantismo. Immaginare, come noi vogliamo, un governo di centrodestra anche in Europa non dipende però solo dalla volontà dei popolari o dei conservatori in Italia, ma dagli elettori europei. Il Partito popolare europeo - ha aggiunto infine - avrebbe delle difficoltà ad avere a che fare con delle forze anti europeiste. Sia in Francia la Le Pen, che Vox in Spagna hanno spesso fatto dichiarazioni non europeiste". (Rin)