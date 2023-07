Roma: Rocca, con Gualtieri divergenze ma dialogo costante e leale per bene comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo con Roma Capitale "è costante, lo sento come mio dovere, abbiamo divergenze su alcuni punti, ma sul quotidiano per quanto riguarda il bene delle comunità con sindaco c'è una collaborazione leale che non ha mai avuto stonature. Sono molto contento del livello di dialogo e franchezza". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno "Regione-Giovani, idee e proposte per la nuova Regione Lazio", a Roma. (Rer)