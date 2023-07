Usa: delegazione di alto livello in visita in Messico, focus su lotta a traffico fentanyl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello del governo degli Stati Uniti si reca oggi a Città del Messico per mettere a punto strategie comuni contro traffico e produzione di fentanilo, il potente anestetico ritenuto causa della morte di decine di migliaia di persone. Il gruppo di lavoro, guidato dalla consigliera speciale per la Sicurezza, Elizabeth Sherwood-Randall, sarà a collloqui con la delegazione messicana guidata dalla ministro della Sicurezza, Rosa Icela Rodriguez. "Questa riunione migliorerà il coordinamento nella lotta contro la minaccia delle droghe sintetiche, la domanda di droghe, e la salute pubblica, i modi e i metodi del traffico di droghe e le finanze illecite", si legge in una nota emessa dal dipartimento di Stato. (segue) (Mec)