Usa: delegazione di alto livello in visita in Messico, focus su lotta a traffico fentanyl (3)

- La creazione del gruppo di lavoro avrebbe rappresentato un primo passo verso un accordo definitivo: la struttura fornirebbe linee guida per la cooperazione tra i due Paesi nel contrasto al narcotraffico, mentre le autorità di Washington prenderebbero in considerazione la possibilità di rimuovere le sanzioni nei confronti dell’Istituto. “Le autorità di Pechino non hanno ancora accettato tali condizioni”, ha precisato una delle fonti. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, ha inoltre smentito qualsiasi proposta statunitense che includa un alleggerimento delle sanzioni. “Nessun componente della delegazione statunitense ha offerto una sospensione delle sanzioni imposte nei confronti di entità cinesi: il segretario ha proposto la creazione di un gruppo di lavoro che consentirebbe ad entrambe le parti di segnalare le proprie preoccupazioni”, ha detto, in una dichiarazione al quotidiano. Le fonti hanno comunque definito “improbabile” una imminente cancellazione delle sanzioni nei confronti dell’istituto, che dipenderebbe soprattutto dall’approccio della Cina in una eventuale discussione. (Mec)