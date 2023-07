Rifiuti: potenziare differenziata e adeguare impiantistica, il piano della Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Potenziare la raccolta differenziata e adeguare l’impiantistica. Questo l'obiettivo della Regione Lazio per la gestione dei rifiuti. L’assessore regionale ai Rifiuti e Trasporti, Fabrizio Ghera, ha illustrato le linee programmatiche della Giunta in materia di rifiuti in commissione Urbanistica, politiche abitative, rifiuti, presieduta da Laura Corrotti di Fratelli d’Italia. Dal confronto con i consiglieri regionali è emersa la volontà comune di trovare una soluzione definitiva al problema dello smaltimento dei rifiuti, con alcune distinzioni sui nodi principali della questione: la tipologia degli impianti da utilizzare - a partire dall’inceneritore che sarà costruito per Roma Capitale -, il ruolo degli Egato (enti di gestione dell’ambito territoriale ottimale dei rifiuti), l’implementazione della raccolta differenziata e il rapporto con gli enti locali. (segue) (Rer)