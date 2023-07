Rifiuti: potenziare differenziata e adeguare impiantistica, il piano della Regione Lazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto tantissimi incontri con i comuni – ha dichiarato l'assessore Ghera – dai quali è emersa una situazione difficile, che richiede uno sforzo molto importante da parte di tutti nella direzione di dare maggiore impulso alla possibilità di riutilizzare, riciclare e riusare, di implementare la raccolta differenziata e di adeguare l’impiantistica. Un messaggio che mandiamo non solo ai territori ma anche alle generazioni future”. Per sostenere questi sforzi, soprattutto la capacità di riciclare, secondo Ghera occorrono più risorse rispetto a quelle impiegate nel recente passato. “Su questo – ha detto l’assessore – penso che debba essere una scelta aprioristicamente condivisa in modo trasversale, altrimenti non riusciamo a diminuire il numero di tonnellate di rifiuti che produciamo e che inevitabilmente finiscono in impianti fuori Regione, non essendosi il Lazio ancora adeguato a queste quantità”. (segue) (Rer)