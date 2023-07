Rifiuti: potenziare differenziata e adeguare impiantistica, il piano della Regione Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal proposito, Ghera ha messo in evidenza che sulla Regione pesa soprattutto il mancato adeguamento di Roma Capitale alle percentuali di raccolta differenziata che erano state programmate negli anni scorsi. “Peraltro, in questo momento, come sapete, la Regione non ha competenza sulla Capitale perché sulla gestione dei rifiuti è stata commissariata”, ha precisato l’assessore. Ghera ha poi ribadito le difficoltà legate all’impiantistica a livello regionale, dove è presente un solo termovalorizzatore a Colleferro e vi è una oggettiva scarsità di strutture che recuperano materiale. In tal senso, l’assessore ha auspicato di proseguire il dialogo con i comuni e con le società partecipate, anche con la decima commissione, per sentire le loro esigenze e le loro proposte, "perché – ha concluso Ghera – l’esperienza che loro hanno maturato sul campo va salvaguardata". (Rer)