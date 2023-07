Casa: Rocca, con Roma al lavoro su riforma Ater, buco di 22 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Roma Capitale "stiamo lavorando sulla riforma Ater. Le Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica sono un buco nero, con 54 mila edifici e appartamenti solo a Roma che non sono governati e un buco di 22 milioni di euro. Abbiamo un canone di locazione a 7 euro che rende insostenibile l'amministrazione delle aziende territoriali. Occorre coraggio e onestà intellettuale da parte di tutta la politica". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso del convegno, "Regione-Giovani, idee e proposte per la nuova Regione Lazio", a Roma. "Campania e Emilia Romagna sono a 50, in Lombardia è a 35 euro. Se ci posizionassimo tra 35 e 42 euro potremmo investire, invece di reperire nuove risorse su nuovi alloggi popolari", ha concluso Rocca. (Rer)