Infrastrutture: Rixi, con Tajani al lavoro per far comprendere a francesi importanza collegamenti su Alpi Occidentali - foto

- "Crediamo che la Torino-Lione sia una linea per noi fondamentale proprio perché crediamo nella mobilità ferroviaria, non si può prendere a metà". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi margine della presentazione ufficiale a Roma della "Tti - Treni turistici italiani", la società di Ferrovie che si occuperà di servizi ferroviari turistici. "Tutte le linee di valico vanno potenziate: ci aspettiamo nel '32 l'apertura del Brennero e della Torino-Lione. Per noi è fondamentale", ha aggiunto. In questi mesi "con il vicepremier Tajani stiamo cercando di far comprendere ai francesi l'importanza dei collegamenti sulle Alpi Occidentali, sia per il ferro, sia per l'autostrada come ad esempio il raddoppio del tunnel del Monte Bianco perché è fondamentale per il nostro Paese, non solo avere una connettività marittima", ma anche "le Alpi che non devono dividere, ma unire con il resto d'Europa", ha concluso Rixi. (Rin)