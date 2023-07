Rifiuti: Sabatini (Fd'I Lazio), serve nuova strategia, impianto Viterbo non può essere unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei rifiuti nel Lazio "occorre un cambio di mentalità oltre che di strategia. Viterbo non può più essere l'unica provincia ad avere un impianto di smaltimento attivo". Lo ha chiesto il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio della Regione Lazio Daniele Sabatini intervenendo all'audizione dell'assessore regionale dei Rifiuti Fabrizio Ghera nella seduta della commissione consiliare, dove è stata presentata la relazione sullo stato delle politiche dei rifiuti nel Lazio. "Ringrazio l'assessore Ghera – ha detto Sabatini – per la sua presenza in commissione e per aver iniziato ad affrontare il tema della gestione dei rifiuti in questa legislatura. Ho avuto modo di esprimere la mia contrarietà rispetto alla politica degli Egato provinciali portata avanti dalla precedente Giunta regionale, perché si tratta di strutture costose, veri e propri carrozzoni i cui bilanci dovranno poi gravare anche in maniera pesante sulle tasche dei cittadini". (segue) (Com)