Usa: interferenze elettorali, ex capo della polizia di New York consegna documenti al dipartimento della Giustizia

- L’ex capo della polizia di New York, Bernie Kerik, ha consegnato “migliaia” di documenti allo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le inchieste su Donald Trump, nel quadro delle indagini sulle interferenze elettorali dell’ex presidente e dei suoi alleati nel 2020. La notizia è stata confermata da Tim Parlatore, avvocato di Kerik, il quale faceva parte di una squadra guidata da Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Trump, incaricata di portare alla luce presunte frodi elettorali che avrebbero portato alla vittoria di Joe Biden, nel 2020. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che lo staff di Smith ascolterà la testimonianza di Kerik il mese prossimo. (Was)