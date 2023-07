Mali: Usa sanzionano il ministro della Difesa per legami con il gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di tre funzionari militari in Mali, le cui attività hanno consentito alla compagnia paramilitare russa Wagner di espandere e rafforzare la propria presenza nel Paese. Il sottosegretario con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson, ha affermato in una nota che le misure “colpiscono funzionari che hanno consentito al gruppo Wagner di consolidare la propria presenza in Mali nel corso degli ultimi due anni, e non sono tese in alcun modo a danneggiare la popolazione”. Le attività dei tre funzionari sanzionati, ha continuato, hanno esposto i cittadini del Mali alle “attività destabilizzanti e agli abusi dei diritti umani” dei mercenari, oltre a consentire lo sfruttamento illegale delle risorse naturali del Paese. Nello specifico, le misure hanno colpito il colonnello Sadio Camara, ministro della Difesa e organizzatore dell’invio di mercenari russi in Mali; il colonnello Alou Boi Diarra, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica; e il tenente colonnello Adama Bagayoko, vice capo di Stato maggiore dell’Aeronautica. (Was)